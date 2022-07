Livre : Rénovation des façades Guide à l'usage des professionnels. Alexandre Caussarieu, Thomas Gaumart

Rénover une façade est à la fois une obligation légale (Art. L132-1 du code de la construction et de l'habitation) et une action de mise en valeur du patrimoine. Ce livre à l'usage des artisans en rénovation de façades à Ceret, Elne, ille sur tet, Estagel ou des particulier au courant du nouveau DPE 2021.

L'un des meilleurs chapitre du livre concerne le ravalement de façades, avec des conseils :

-Inspectez les surfaces en bois pour vérifier que la peinture ne se décolle pas et que le bois n'est pas fendu.

-Vérifiez les joints entre le bois et la maçonnerie. Imperméabilisez et réparez.

-Inspectez tous les solins et bouchez les fissures ou les ouvertures. Vérifiez que les avant-toits et les soffites ne présentent pas de signes de dommages.

- Toit : Inspectez et assurez-vous que les bardeaux, les bardeaux de fente ou les tuiles sont sains.

-Réparez ou remplacez les ferrures cassées, serrez et lubrifiez les charnières et les fermetures.

Conservez l'aspect extérieur de votre maison en inspectant et en réparant les éléments suivants Portes/fenêtres

La peinture de la façade de la maison :

C'est le moyen le plus rapide et le plus facile d'avoir un impact significatif sur l'apparence de votre maison.

-Que vous le fassiez vous-même ou que vous fassiez appel à un professionnel, la peinture implique un engagement en termes de temps, d'argent et d'efforts.

-L'une des décisions les plus importantes est le choix de la bonne peinture. L'une des décisions les plus importantes est de choisir la bonne peinture, car elle est essentielle pour que votre nouvelle peinture soit belle et durable.

-Le choix des couleurs est une question de préférence personnelle, mais il doit aussi s'harmoniser avec la couleur du toit, les briques ou le mortier existants, et s'intégrer dans le quartier.